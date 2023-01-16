Virgin Galactic проведет реорганизацию перед полетом корабля SpaceShipTwo

Космоплан SpaceShipTwo, закрепленный на White Knight Two. Фото 2009 года, то есть это еще ни разу не летавший на тот момент VSS Enterprise.

Компания Virgin Galactic проведет реорганизацию перед возобновлением полетов суборбитального корабля SpaceShipTwo. Об этом пишет SpaceNews.

12 января в компании объявили, что создадут оптимизированную структуру управления, целью которой станет подготовка к возобновлению суборбитальных полетов. В частности, уйдет со своей должности президент аэрокосмических систем Свами Айер, который до 3 марта будет работать советником.

«После завершения программы модернизации нашего базового корабля оптимизированная структура руководства [компании] поможет продвинуть бизнес вперед, поскольку мы готовимся к коммерческим космическим операциям», — заявил исполнительный директор Virgin Galactic Майкл Колглейзер.

Издание пишет, что в рамках новой структуры управления должность президента по космическим полетам и безопасности займет Майк Мозес, который работает в Virgin Galactic с 2011 года.

Должность старшего вице-президента по космическим программам и инжинирингу займет Стив Джастис.

Издание отмечает, что реорганизация управления Virgin Galactic произошла через полтора года после того, как в июле 2021 года SpaceShipTwo с основателем компании Ричардом Брэнсоном на борту совершил полет на высоту более 80 километров.

Начало коммерческих полетов на SpaceShipTwo, как подтвердили в компании, запланировано на второй квартал текущего года.

В августе Virgin Galactic сообщила, что убытки компании во втором квартале 2022 года составили 110,7 миллиона долларов, превысив показатель за аналогичный период прошлого года почти на 18 миллионов.