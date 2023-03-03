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Стали известны сроки возвращения АПЛ «Леопард» в состав Северного флота

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Вывод из эллинга головного предприятия АО "Центр судоремонта "Звездочка" по завершении стапельного этапа среднего ремонта и модернизации атомной многоцелевой подводной лодки К-328 "Леопард" проекта 971 (заводской номер 832) Северного флота. Северодвинск,
Вывод из эллинга головного предприятия АО "Центр судоремонта "Звездочка" по завершении стапельного этапа среднего ремонта и модернизации атомной многоцелевой подводной лодки К-328 "Леопард" проекта 971 (заводской номер 832) Северного флота. Северодвинск, 25.12.2020.
Источник изображения: Министерство обороны Российской Федерации

Атомная подводная лодка (АПЛ) «Леопард» проекта 971 вернется в боевой состав Северного флота (СФ) после ремонта и модернизации ориентировочно в декабре 2023 года. Об этом рассказал глава Общероссийского движения поддержки флота Владимир Мальцев, пишет ТАСС.

Первоначально «Леопард» хотели передать флоту во второй половине 2021 года. «После завершения глубокой модернизации и заводских испытаний передача "Леопарда" флоту планируется на декабрь 2023 года», — назвал Мальцев сроки возвращения. О выведении АПЛ из эллинга Центра судоремонта «Звездочка» стало известно 25 декабря 2020 года.

Ранее обозреватель Дмитрий Литовкин рассказал, что в составе 24-й «звериной» дивизии подводных сил СФ России находятся АПЛ «Пантера», «Вепрь» и «Гепард» проекта 971, способные незаметно контролировать действия Военно-морских сил (ВМС) США.

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Страны
Россия
США
Продукция
К-317 Пантера
К-328 Леопард
Компании
Звездочка
Проекты
2020-й год
971 Щука-Б
СФ
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