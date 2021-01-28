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В России рассказали о контролирующих США «звериных» субмаринах

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АПЛ «Вепрь»
АПЛ «Вепрь».
Источник изображения: Фото: Wikipedia

В составе 24-й «звериной» дивизии подводных сил Северного флота России находятся атомные подводные лодки (АПЛ) «Пантера», «Вепрь» и «Гепард» проекта 971, способные незаметно контролировать действия Военно-морских сил (ВМС) США, рассказывает обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин.

Согласно автору, изготовленные из обычного корабельного проката субмарины отличает малошумность, достигнутая благодаря закупленным в 1980-х годах станкам японской корпорации Toshiba. «Благодаря им производство валовых линий и гребных винтов вышло на совершенно иной технологический уровень. В ответ японцы получили санкции от Госдепа США за неумение торговать», — пишет обозреватель.

Литовкин напоминает, что в ближайшие годы «звери» соберутся почти в полном составе. Так, в 2021-м вернется в строй АПЛ «Леопард», в 2022-м — «Тигр», в 2023 году — «Волк». «Сохранение группировки этих субмарин в составе Военно-морского флота существенно расширяет возможности России по обеспечению собственной безопасности на дальних морских коммуникациях», — пишет автор.

В январе журнал The National Interest написал, что тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 1144 «Орлан» представляет угрозу для ВМС стран НАТО, одновременно с этим оказываясь «чрезвычайно привлекательной целью, особенно для подводных лодок».


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Япония
Продукция
Адмирал Нахимов
К-328 Леопард
Проекты
1144 Орлан
971 Щука-Б
NATO
СФ
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