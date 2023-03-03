В Тегеране заявили об отсутствии свидетельств у Киева применения ВС РФ якобы иранских БПЛА

Глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян отметил, что с начала российской специальной военной операции его республика настаивает на "политическом диалоге"

НЬЮ-ЙОРК, 2 марта. /ТАСС/. Украина не предоставила доказательств использования российскими вооруженными силами якобы иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил в среду в интервью телеканалу СNN глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

"Мы не поставляем вооружения ни одной, ни другой стороне [конфликта]", - заявил глава иранского МИД, отметив, что с начала российской специальной военной операции Тегеран настаивает на "политическом диалоге". Утверждения о том, что Иран якобы поставляет РФ БПЛА для применения на Украине, Абдоллахиян назвал ложными.

По словам министра, иранские эксперты "изучили снимки", предоставленные украинской стороной, и пришли к выводу, что "эти фотографии никоим образом не связаны с Ираном". "Уже четыре месяца мы ждем второго раунда переговоров и ожидаем, что они [представители украинских властей] приедут и представят настоящие документы. Украинцы повторяют, что [это произойдет] через две недели, скоро, но до сих пор ничего не произошло", - указал глава МИД Ирана.

Москва и Тегеран неоднократно отвергали версии о поставках России иранских беспилотников для их использования на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл такие сообщения вбросом и подчеркивал, что российская армия использует летательные аппараты отечественного производства. В начале ноября 2022 года глава МИД Ирана заявил, что республика поставляла беспилотники в Россию, но в небольшом количестве и за несколько месяцев до начала военной операции на Украине.