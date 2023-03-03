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ТАСС

Пригожин в ответ на слова Вучича сообщил, что граждан Сербии нет в ЧВК "Вагнер"

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Евгений Пригожин
Евгений Пригожин.
Источник изображения: Михаил Метцель/ ТАСС

Основатель ЧВК "Вагнер" также отдельно подчеркивал, что организация "никогда не была в Сербии", а также не имела "никаких контактов с Сербией"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Граждане Сербии в настоящее время отсутствуют в ЧВК "Вагнер", сообщил в среду основатель компании Евгений Пригожин, комментируя слова президента Сербии Александара Вучича об обратном.

"В ЧВК "Вагнер" на сегодняшний день (1 марта 2023 года) нет ни одного серба. Последний, кто воевал в ЧВК "Вагнер", убыл с направления два месяца назад. Если кто-нибудь из сербов заявит, что он воевал в ЧВК "Вагнер" в 2023 году - это обман. Не верьте ему", - приводит слова Пригожина его пресс-служба в Telegram-канале.

Пригожин также заявлял ранее, что сербских граждан в ЧВК "Вагнер" нет и не было уже длительное время. Он отдельно подчеркивал, что организация "никогда не была в Сербии", а также не имела "никаких контактов с Сербией". 

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Страны
Сербия
Проекты
ЧВК
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