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ТАСС

Шольц заявил, что Россия первой должна сделать шаг для достижения мира на Украине

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Канцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц.
Источник изображения: AP Photo/ Michael Probst

По словам канцлера Германии, следует уделять внимание "ситуации в области политики безопасности на восточном фланге НАТО"

БЕРЛИН, 1 марта. /ТАСС/. Правительство ФРГ считает, что Россия должна первой сделать шаг к достижению мира на Украине. Об этом заявил в среду канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем в Берлине.

"Совершенно ясно, что Россия напала на Украину, и Россия является той страной, которая сейчас что-то должна сделать, с тем чтобы мир стал возможным", - полагает Шольц. В качестве первоочередного условия он назвал вывод российских войск.

Канцлер заявил, что в настоящее время следует уделять внимание "ситуации в области политики безопасности на восточном фланге НАТО". "Мы согласны с тем, что в случае нападения мы вместе будем защищать каждый сантиметр территории альянса", - утверждал Шольц. Он заверил, что Запад продолжит "поддерживать Украину, столько, сколько это необходимо". 

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Страны
Германия
Латвия
Россия
Украина
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