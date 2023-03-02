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«Меркурий» передадут флоту в марте

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Построенный для ВМФ России на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" корвет "Меркурий" модифицированного проекта 20380 (заводской номер 1007, изначально носил название "Ретивый") выходит на заводские ходвые испытания. Санкт-Петербург, 21.05.2022
Построенный для ВМФ России на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" корвет "Меркурий" модифицированного проекта 20380 (заводской номер 1007, изначально носил название "Ретивый") выходит на заводские ходвые испытания. Санкт-Петербург, 21.05.2022.
Источник изображения: Curious / forums.airbase.ru

Корвет с управляемым ракетным вооружением «Меркурий» могут передать Военно-морскому флоту (ВМФ) России до конца марта. Об этом сообщили ТАСС на «Северной верфи» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).

«Передача "Меркурия" флоту планируется до конца марта 2023 года», — сказал собеседник агентства.

Корвет «Меркурий» проекта 20380 спустили на воду в 2020 году. Корабли этого проекта предназначены для патрулирования, поддержки десанта, а также борьбы с надводными и подводными кораблями. В арсенал «Меркурия» входит комплекс «Уран» с противокорабельными ракетами Х-35, противолодочный комплекс «Пакет-НК», зенитный ракетный комплекс «Редут» и артиллерийские установки.

Ранее в феврале «Меркурий» успешно сбил ракетой комплекса «Редут» мишень в рамках государственных испытаний в Балтийском море. В качестве воздушной цели использовали противокорабельную ракету, запущенную с корабля «Пассат».

В том же месяце в Минобороны России сообщили, что в 2023 году ВМФ получит фрегат «Адмирал Головко» и корвет «Меркурий». Корвет войдет в состав Черноморского флота.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Х-35
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Северная верфь
Проекты
2020-й год
20380 Корвет-1
22350
ЧФ
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