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Корвет «Меркурий» сбил ракету на испытаниях

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Корвет "Меркурий"
Корвет "Меркурий".
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Российский корвет «Меркурий» проекта 20380 успешно сбил ракету-мишень в рамках государственных испытаний в Балтийском море. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа.

Отмечается, что экипаж корабля успешно выполнил стрельбу из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Редут» по ракете-мишени, которая имитировала противокорабельную крылатую ракету (ПКР) противника. В качестве воздушной цели использовали ПКР, которую выпустили с малого ракетного корабля Балтийского флота «Пассат».

«Запущенная с корвета зенитная ракета успешно поразила назначенную цель. Стрельба проводилась в условиях сложной помеховой обстановки с применением "противником" средств радиоэлектронного противодействия», — говорится в сообщении.

Морской полигон Балтфлота, где проходило учение, объявили временно опасным для гражданского судоходства. Испытательную стрельбу обеспечивали около десяти кораблей и судов обеспечения флота.

Корвет с управляемым ракетным вооружением «Меркурий» спустили на воду в 2020 году. Корабль предназначен для патрулирования, борьбы с надводными и подводными кораблями, а также самолетами противника. «Меркурий» получил комплекс «Уран» с противокорабельными ракетами Х-35, противолодочный комплекс «Пакет-НК» и артиллерийские установки.

Ранее Минобороны России сообщило, что в 2023 году Военно-морской флот России получит фрегат «Адмирал Головко» и корвет «Меркурий». Фрегат войдет в состав Северного флота, а корвет — Черноморского.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Х-35
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
20380 Корвет-1
22350
БФ
СФ
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