В МИД РФ заявляют об обсуждении Россией и США по закрытым каналам тематики СНВ

Пересмотр решения о приостановке ДСНВ невозможен, пока США не изменят поведение применительно к Украине

Москва. 1 марта. ИНТЕРФАКС - Россия и США ведут обсуждение тематики СНВ по закрытым каналам, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы обратили внимание на то, что в Вашингтоне официальные лица говорят о том, что по закрытым каналам обсуждение этой тематики ведётся. Я могу подтвердить, что это действительно так", - сказал Рябков "Интерфаксу" в среду.

Он отметил, что "по большому счету все сказано и по открытым каналам".

"Президент России неоднократно уже высказался на эту тему, в том числе после вступления с посланием Федеральному собранию, есть и соответствующее заявление МИД, были и другие комментарии", - добавил замглавы МИД РФ.

"Пока Соединенные Штаты не изменят свое поведение, пока мы не увидим признаков здравого смысла в том, что они осуществляют применительно к Украине, на Украине, не видим шансов для того, чтобы решение о приостановке ДСНВ было пересмотрено или заново изучено", - подчеркнул Рябков.