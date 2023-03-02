Австралийский эксперт: Если США решат воевать с Китаем, он может ответить так, что война станет реальностью и на американской территории

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Американские аналитики всерьёз обеспокоены тем, что пока власти США сосредоточены главным образом на украинских событиях, растёт военная, экономическая, политическая мощь Китая. В ежедневных эфирах Fox News обозреватели откровенно раздражены тем, что администрация Байдена фактически сделала всё, чтобы Москва и Пекин максимально сближались для совместного противостояния с США.

В крупном издании The New York Times опубликован материал Росса Бэббиджа, руководителя австралийского Стратегического форума, обсуждающего вероятность войны в Индо-Тихоокеанском регионе. По словам Бэббиджа, риск большой войны в этом макрорегионе наиболее высокий с момента окончания Второй мировой войны.

Австралийский эксперт пишет:

Китайский коммунистический режим весьма силён для того, что захватить Тайвань и тем самым бросит вызов Америке. Но если руководство США решит ввязаться в конфликт, то оно должно понимать, что он будет не похож ни на один из конфликтов, в которых американцам приходилось участвовать.

По словам Бэббиджа, стратегия США обычно заключалась в войнах на чужой территории с ограниченным использованием ресурсов. Однако, по словам эксперта, если Вашингтон решит воевать с Китаем, то Китай может ответить так, что война станет реальностью уже и на американской территории.

Автор статьи в NYT считает, что сегодня американцев не особенно информируют о такой угрозе. Бэббидж говорит о том, что это неправильно, так как в итоге может стать для американских граждан настоящим шоком.

Глава Стратегического форума Канберры пишет, что война в морском макрорегионе особенная. Штатам придётся задействовать огромные военно-морские ресурсы на Тихом океане – на расстоянии тысяч морских миль. При этом от материкового Китая до Тайваня «рукой подать».

Бэббидж:

Нельзя забывать о том, что у Китая как минимум 1350 баллистических и крылатых ракет с различными боеголовкам. С их помощью китайские коммунисты могут нанести удары по базам США в регионе от Японии до Филиппин.

Автор пишет, что в США должны отдавать себе отчёт в том, что воевать придётся с крупнейшей военной и экономической силой в Азии.

Бэббидж также напоминает о том, что экономика США находится в серьёзнейшей зависимости от Китая, включая зависимость товарного характера. И это может сказаться в случае прямого вооружённого конфликта на десятках миллионов американцев.