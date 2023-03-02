Пентагон заявил, что США почти не учитывают риск эскалации при поставке оружия Украине

Заместитель американского министра обороны по политическим делам Колин Кол также фактически признал, что специальная военная операция РФ направлена в том числе на формирование по-настоящему многополярного мира

ВАШИНГТОН, 1 марта. /ТАСС/. Пентагон заявил, что Соединенные Штаты практически не принимают во внимание угрозу резкой эскалации кризиса вокруг Украины при поставках оружия и военной техники Киеву.

"В целом я не считаю, что мы сейчас удерживаем военную помощь Украине в основном по соображениям [недопущения] эскалации", - сказал во вторник заместитель американского министра обороны по политическим делам Колин Кол, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса. "Думаю, большинство решений, которые мы принимаем по военной помощи, объясняются прежде всего нашей оценкой того, в чем Украина нуждается в настоящее время и с учетом тех сумм, которые американские налогоплательщики выделили министерству на такую работу. <...> А другой [фактор] заключается в определении того, что мы можем предоставить, чтобы это не оказало огромного [негативного] воздействия на нашу собственную боеготовность, а также способность реагировать на наши собственные кризисы в сфере национальной безопасности в других частях света. Так что мы в основном учитываем эти два фактора", - отметил Кол.

"В настоящий момент мы чувствуем себя сравнительно комфортно в плане того, где находимся с Россией в динамике эскалации. Однако мы постоянно консультируемся по этому вопросу с коллегами в нашем разведывательном сообществе, чтобы гарантировать, что мы ставим реостат на примерно правильное деление, не занимаясь сдерживанием самих себя", - подчеркнул заместитель главы Пентагона.

Кроме того, он фактически признал, что специальная военная операция России на Украине направлена в том числе на формирование по-настоящему многополярного мира. "Они рассчитывали, что Россия выйдет из этой войны великой державой в многополярном мире, а они выйдут из этого конфликта разбитой военной державой. Не знаю, где именно пролягут окончательные границы, когда этот конфликт завершится, но знаю, что наша политика была успешной в плане сохранения в живых суверенной, демократической, независимой Украины, обеспечения того, что [президент России] Владимир Путин проиграет", - утверждал Кол.