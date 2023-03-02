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ТАСС

Пентагон заявил, что США почти не учитывают риск эскалации при поставке оружия Украине

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Погрузка 155-миллиметровых снарядов на базе ВВС Дувр, штат Делавэр, для отправки на Украину. Архивное фото
Погрузка 155-миллиметровых снарядов на базе ВВС Дувр, штат Делавэр, для отправки на Украину. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Alex Brandon

Заместитель американского министра обороны по политическим делам Колин Кол также фактически признал, что специальная военная операция РФ направлена в том числе на формирование по-настоящему многополярного мира

ВАШИНГТОН, 1 марта. /ТАСС/. Пентагон заявил, что Соединенные Штаты практически не принимают во внимание угрозу резкой эскалации кризиса вокруг Украины при поставках оружия и военной техники Киеву.

"В целом я не считаю, что мы сейчас удерживаем военную помощь Украине в основном по соображениям [недопущения] эскалации", - сказал во вторник заместитель американского министра обороны по политическим делам Колин Кол, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса. "Думаю, большинство решений, которые мы принимаем по военной помощи, объясняются прежде всего нашей оценкой того, в чем Украина нуждается в настоящее время и с учетом тех сумм, которые американские налогоплательщики выделили министерству на такую работу. <...> А другой [фактор] заключается в определении того, что мы можем предоставить, чтобы это не оказало огромного [негативного] воздействия на нашу собственную боеготовность, а также способность реагировать на наши собственные кризисы в сфере национальной безопасности в других частях света. Так что мы в основном учитываем эти два фактора", - отметил Кол.

"В настоящий момент мы чувствуем себя сравнительно комфортно в плане того, где находимся с Россией в динамике эскалации. Однако мы постоянно консультируемся по этому вопросу с коллегами в нашем разведывательном сообществе, чтобы гарантировать, что мы ставим реостат на примерно правильное деление, не занимаясь сдерживанием самих себя", - подчеркнул заместитель главы Пентагона.

Кроме того, он фактически признал, что специальная военная операция России на Украине направлена в том числе на формирование по-настоящему многополярного мира. "Они рассчитывали, что Россия выйдет из этой войны великой державой в многополярном мире, а они выйдут из этого конфликта разбитой военной державой. Не знаю, где именно пролягут окончательные границы, когда этот конфликт завершится, но знаю, что наша политика была успешной в плане сохранения в живых суверенной, демократической, независимой Украины, обеспечения того, что [президент России] Владимир Путин проиграет", - утверждал Кол. 

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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