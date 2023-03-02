Пентагон заявил, что Украине надо самой платить за поставляемые ей вооружения

Помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер отметила при этом, что в бюджете Киева сейчас "нет такого масштаба возможностей"

ВАШИНГТОН, 1 марта. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов считает, что Украина должна начать самостоятельно платить за поставляемые ей вооружения. Об этом заявила во вторник помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса.

Конгрессмен Майк Гарсия (республиканец от штата Калифорния) подчеркнул, что для американских налогоплательщиков будет иметь большое значение, если Украина начнет сама закупать вооружения, а не получать его бесплатно, хотя Киев сейчас испытывает трудности. Уолландер в ответ отметила, что украинские власти пока "не делали никаких крупных закупок у американских [военных] компаний".

"У них в бюджете нет такого масштаба возможностей сейчас, но им следует начать приобретать некоторые [военные] средства, - подчеркнула помощник министра обороны. - Это очень хорошая мысль, что нам нужно добиться того, чтобы они начали планировать собственные расходы на оборону и на все остальное, что мы будем делать для их поддержки".

Как сообщил ранее лидер демократического большинства в Сенате Конгресса Чак Шумер (от штата Нью-Йорк), американские законодатели одобрили выделение Украине в прошлом году $113 млрд в качестве военной, экономической и гуманитарной помощи.