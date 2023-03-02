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Названо самое эффективное средство борьбы с беспилотниками

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Комплексы «Панцирь-С1» хорошо себя проявили при обороне авиабазы Хмеймим в Сирии
Комплексы «Панцирь-С1» хорошо себя проявили при обороне авиабазы Хмеймим в Сирии.
Источник изображения: РИА Новости

Зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь» могут обеспечивать работу дальнобойных систем противовоздушной обороны (ПВО), поражая низколетящие цели. Бывший начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения (округ ПВО Москвы) полковник в запасе Сергей Хатылев в беседе с MK.RU назвал «Панцирь» самым эффективным средством борьбы с беспилотниками.

По его словам, для защиты территории России от воздушных атак необходимо увеличить количество средств ПВО, а также придать зенитным ракетным системам «Бук», С-300 и С-400 расчеты ЗРПК «Панцирь», которые смогут поражать беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Полковник уточнил, что ЗРПК получил несколько каналов обнаружения низколетящих целей. «Панцирь» оснащен локаторами и оптико-электронной системой.

«"Панцирь" — самое эффективное средство по беспилотникам. Другое дело, что беспилотники разные бывают. Например, дроны размером 15 на 15 сантиметров, которые с руки взлетают, это действительно проблема. Эффективная отражающая поверхность 0,05 квадратных метра, а то и меньше. Радары зенитного комплекса, может, и увидят его, но на каком расстоянии? Будет уже поздно стрелять», — сказал Хатылев. Он отметил, что «Панцирь» эффективен против БПЛА вроде Bayraktar TB2.

В январе еженедельник «Звезда» заметил, что американская корпорация Raytheon принимала участие в модификации советских беспилотников Ту-141 «Стриж», которыми располагают Вооруженные силы Украины.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-300
С-400 Триумф
Компании
Raytheon
Проекты
БПЛА
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