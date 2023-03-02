В МИД РФ заявили, что Белоруссия исполняет все союзнические обязательства после начала СВО

По словам замглавы МИД Михаила Галузина, боевой потенциал ВС Белоруссии и совместный с Россией контингент сдерживают Киев

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Белоруссия в полном объеме исполняет союзнические обязательства по отношению к России после начала специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью изданию "Лента.ру", опубликованном во вторник.

"Белорусское руководство с пониманием отнеслось к целям и задачам специальной военной операции, последовательно и в полном объеме исполняет союзнические обязательства по отношению к нашей стране. На начальном этапе спецоперации, когда еще можно было избежать дополнительных жертв, наши белорусские друзья приложили немало усилий, чтобы обеспечить условия для проведения на белорусской территории переговоров с представителями киевских властей", - рассказал он изданию.

Замглавы МИД РФ считает, что последовавшая волна санкционного давления на страны еще больше сплотила РФ и Белоруссию и вынудила принять совместные шаги по укреплению экономического суверенитета Союзного государства, защите интересов граждан и экономоператоров. Россия и Белоруссия достойно с этим справились, не допустили обрушения экономики и падения уровня жизни граждан двух стран, отметил Галузин. "За минувший год нами были созданы существенные заделы в области импортозамещения, российская и белорусская продукция заняли освободившиеся ниши зарубежных конкурентов, вынужденных под давлением западных политиков покинуть рынки России и Белоруссии", - сказал он.

Вооруженные силы Белоруссии не принимают непосредственного участия в спецоперации. Однако их боевой потенциал, подкрепленный совместной с Россией группировкой войск на территории республики, является серьезным сдерживающим фактором для киевского режима, добавил замглавы МИД РФ. В условиях непростой военно-политической обстановки военные двух стран в рамках совместной группировки войск регулярно проводят мероприятия боевого слаживания, совместные учения и маневры. Это делается для того, чтобы при необходимости отразить потенциальную агрессию со стороны недружественных соседей, заключил Галузин.