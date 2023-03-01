В ВМС США заявили, что переименование названных в честь Конфедерации кораблей не является переписыванием истории

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Изменение названия ракетного крейсера Chancellorsville на Robert Smalls, бывшего раба и моряка, является последним шагом Министерства обороны по изменению названий объектов, зданий и активов, которые были хоть как-то связаны с успехами Конфедерации.

В объявлении ВМС США не указаны сроки внесения изменений, но указано, что «логистические аспекты, связанные с переименованием корабля, начнутся в ближайшее время и будут продолжаться до завершения с минимальным воздействием на операции и экипаж».

Министр американских ВМС Карлос Дель Торо заявил в своем выступлении, что переименование крейсера не связано с «переписыванием истории». Вместо этого, по его словам, переименование корабля направлено на то, чтобы:

Отвлечь внимание от тех частей нашей истории, которые не соответствуют принципам этой страны, и вместо этого позволяет нам выделить события и людей в истории, которые, возможно, были упущены из виду.

Военно-морские силы США имеют опыт присвоения кораблям имен в честь Конфедерации. Такие названия с некоторых пор стали, мягко говоря, спорными. Недавно дело дошло до стычек, которые разгорелись в Шарлоттсвиле (Вирджиния), где в итоге всё закончилось смертельным исходом одного из наиболее активно протестующих.

Роберт Смоллс — человек, который заслуживает стать символом военного корабля, и с этим переименованием его история будет продолжать пересказываться и освещаться

— сказал Дель Торо.

Смоллс родился в семье рабов в 1839 году в Южной Каролине, стал моряком. Был призван служить лоцманом на борт парохода Конфедерации «Плантер», вывел корабль из гавани Чарльстона в 1862 году, вывезя свою семью, других рабов и военный груз, прежде чем передать пароход ВМС США. Позже Смоллс стал капитаном «Плантера» (после отмены рабства) и пять раз избирался в Конгресс. Он умер в 1915 году.

Введенный в эксплуатацию в 1989 году корабль был назван в честь битвы при Чанселлорсвилле 1863 года, которая считается величайшей победой генерала Конфедерации Роберта Ли.

Изменение названия произошло после того, как Конгресс поручил комиссии по названиям пересмотреть военное имущество и переименовать тех, кто связан с Конфедерацией, после убийства Джорджа Флойда полицией в 2020 году.

Комиссия рекомендовала переименовать более 1000 объектов: памятников, улиц, учебных заведений, кораблей, в том числе Chancellorsville и океанографическое исследовательское судно Maury, названное в честь Мэтью Фонтейна Мори, офицера военно-морского флота Конфедерации.

Министр обороны Ллойд Остин принял рекомендации комиссии в сентябре и приказал службам внести изменения до конца этого года. Ранее Военно-морская академия США объявила, что название в честь Мори также будет изменено.