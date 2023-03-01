Пентагон не знает, сколько еще западной военной помощи потребуется Украине

Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что в случае прекращения поддержки "баланс изменится в пользу России"

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Пентагон считает, что Украина крайне нуждается в западной поддержке в военной сфере, но не может сказать, сколько еще такой помощи потребуется Киеву. Такую позицию изложил во вторник заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса, посвященных американской военной помощи Украине.

"Верно, что Украина продолжает зависеть от помощи США, наших союзников и партнеров. Так будет в течение какого-то времени", - отметил он. По его словам, в случае прекращения поддержки "баланс изменится в пользу России".

На вопрос о том, сколько еще пакетов военной помощи может потребоваться Киеву, Кол ответил: "Это сложно [сказать], поскольку мы не знаем, как будет дальше идти конфликт. Конфликт может закончиться через шесть месяцев, он может закончиться через два или три года. Думаю, президент сказал, что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется".