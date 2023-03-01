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ТАСС

В США считают, что Украина должна сама решать, как будет выглядеть ее победа

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Представитель Пентагона Джон Кирби
Представитель Пентагона Джон Кирби.
Источник изображения: © AP Photo / Alex Brandon

Как отметил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, Киев, рассчитывает весной "перейти в наступление"

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. США хотят победы Украины в конфликте и считают, что то, какой именно будет эта победа, должен определять сам Киев. Об этом заявил в понедельник в интервью агентству Bloomberg координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Мы действительно хотим, чтобы Украина победила. И мы думаем, что украинцы, конечно, могут победить. Но определять то, как будет выглядеть победа, должны будут они сами", - сказал он.

По словам Кирби, Киев, по оценке США, рассчитывает весной, когда улучшатся погодные условия, "перейти в наступление". Касаясь вопроса дипломатического урегулирования конфликта, Кирби заявил, что Украина должна самостоятельно решать, когда - если вообще нужно - начинать переговоры с Россией и на каких условиях. Также он в очередной раз выступил с утверждением, что РФ якобы "не продемонстрировала усилий или желания добросовестно вести переговоры"

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что главным препятствием на пути к мирному урегулированию на сегодняшний день являются законодательно закрепленная указом президента Украины Владимира Зеленского 30 сентября 2022 года "невозможность" переговоров с президентом России Владимиром Путиным, "а также инициативы украинского лидера, свидетельствующие о полной оторванности официального Киева от современных реалий", включая требование вывода российских войск с новых территорий страны - Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины. 

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Персоны
Путин Владимир
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