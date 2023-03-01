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ЦАМТО

Проект бюджета Минобороны Сингапура на 2023 ф.г. предложен в сумме 17,98 млрд. долл. США

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Сингапурская гаубица LG1 Mk I
Сингапурская гаубица LG1 Mk I.
Источник изображения: armyrecognition.com

ЦАМТО, 28 февраля. Проект бюджета Минобороны Сингапура на 2023 ф.г. предложен в размере 17,98 млрд. долл. США, что на 9,9% больше по сравнению с 2022 ф.г., когда он составил 16,36 млрд. долл. США.

Как сообщает The Straits Times, ожидается, что в 2023 ф.г. общие госрасходы составят 104,2 млрд. долл. США, что немного больше, чем в 2022 году (102,41 млрд. долл. США).

Как и в прошлые годы, наибольший бюджет планируется выделить военному ведомству, министерствам здравоохранения и образования. В соответствии с планами, объявленными различными министерствами (всего их семь) на 2023 ф.г., ожидается выполнение нескольких крупных госпрограмм, отложенных из-за пандемии COVID-19.

Что касается Министерства обороны, то почти все выделенные средства (17,04 млрд. долл. США) пойдут на нужды Вооруженных сил, включая закупку и обслуживание военной техники и военных баз, а также выплату заработной платы.

Сумма в 871,31 млн. долл. США будет выделена в 2023 ф.г. по линии Минобороны на реализацию гражданских инфраструктурных проектов, которые не были реализованы ранее в связи с пандемией COVID-19.

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Страны
Сингапуp
США
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