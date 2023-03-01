МО РФ заявило о планах США возложить вину за применение химоружия на Украине на Россию

Начальник войск РХБЗ подчеркнул, что у РФ лаборатории позволяют определить страну-производителя подобных веществ

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. США рассчитывают избежать эффективного расследования готовящейся провокации с применением химического оружия на Украине и планируют обвинить в инциденте Россию. Об этом во вторник на брифинге сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Они (США и пособники - прим. ТАСС) рассчитывают, что в условиях боевых действий международное сообщество не сможет организовать эффективное расследование, в результате чего реальные организаторы и исполнители могут избежать ответственности, а вина будет возложена на Россию", - сказал Кириллов.

Он заверил, что виновники направленных против российской стороны провокаций с использованием токсичных химикатов будут установлены и наказаны. "Широко известна представленная на слайде информация о применении против российских войск самодельных боеприпасов с помощью БПЛА. Проведенные исследования доказали, что это боеприпасы термического действия, которые содержали горючие окислители и добавки, часть которых произведены в Чехии. Предупреждаем, что в случае провокаций с использованием токсичных химикатов истинные виновники будут нами установлены и наказаны", - сказал он на брифинге о подготовке Западом масштабных провокаций с применением токсичных химикатов на Украине.

Начальник войск РХБЗ подчеркнул, что провокации Запада с применением токсичных химикатов в условиях боевых действий не обернутся успехом, поскольку имеющиеся у РФ лаборатории позволяют определить страну-производителя подобных веществ. Кроме того, развернутые в зоне СВО российские стационарные и подвижные комплексы контроля РХБ-обстановки позволяют своевременно выявлять химические угрозы и оперативно реагировать на них.

Кириллов также отметил, что США избирательно выполняют свои обязательства в рамках Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), легализуя в нарушение конвенций и протоколов химические средства в качестве средств ведения войны ряда химических веществ при прямом попустительстве Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). "Так, в нарушение статьи 1 Конвенции и Женевского протокола 1925 года минобороны США легализовало использование целого ряда химических веществ в качестве средств ведения войны. Их применение предусматривается с помощью широкого спектра штатных боеприпасов", - сообщил он.

Работа по разоблачению преступной деятельности Запада в нарушение Конвенции о запрещении химического оружия будет продолжена, подчеркнул Кириллов.