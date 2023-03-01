В Госдепартаменте считают, что КНР заняла сторону РФ в конфликте на Украине

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выразил надежду, что "Китай будет использовать свое влияние конструктивно"

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Дипломатическая, политическая и экономическая поддержка Китаем России говорит о том, что в конфликте на Украине Пекин встал на сторону Москвы даже без оказания военной помощи. С таким утверждением выступил в понедельник на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"Мы надеемся, что Китай будет использовать свое влияние конструктивно. Есть ряд стран, влияние которых на Россию помогло бы завершить войну, и Китай, безусловно, относится к таковым. Но по крайней мере сегодня, несмотря на возражения Китая, мы ясно видим, что он выбрал определенную сторону", - сказал дипломат.

Как ранее заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, Вашингтон скоро намерен обнародовать некие свидетельства оказания Пекином военной поддержки Москве. По его мнению, Китай якобы "серьезно рассматривает возможность предоставления летальной помощи России". Как уточнил госсекретарь, речь идет в том числе об оружии.