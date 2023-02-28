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Интерфакс-АВН

Азербайджан считает незаконной эксплуатацию Арменией гидроэнергоресурсов Карабаха и Восточного Зангезура, требует компенсацию за 30 лет

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Флаги Азербайджана и Нагорного Карабаха
Флаги Азербайджана и Нагорного Карабаха.
Источник изображения: © Иллюстрация РИА Новости

Баку. 27 февраля. ИНТЕРФАКС - Азербайджан в понедельник инициировал межгосударственный арбитражный процесс против Армении в соответствии с Договором к Энергетической хартии, в рамках которого требует от Еревана возмещения ущерба и финансовой компенсации за незаконную эксплуатацию энергетических ресурсов в Карабахе и Восточном Зангезуре.

"27 февраля 2023 года Азербайджан начал межгосударственный арбитражный процесс против Армении в соответствии с Договором к Энергетической хартии", - сообщает в понедельник азербайджанский МИД.

В сообщении отмечается, что речь идет о незаконной эксплуатации Арменией гидроэнергетических ресурсов Азербайджана в период оккупации азербайджанских территорий - Карабаха и Восточного Зангезура - с 1991 по 2020 годы.

В направленном Еревану уведомлении об арбитраже "азербайджанская сторона потребовала от Армении возмещения ущерба и финансовой компенсации", информирует МИД.

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  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Проекты
2020-й год
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