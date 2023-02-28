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Военное обозрение

Владимир Путин подписал указ, разрешающий иностранцам заключать контракт с российским Минобороны сроком на один год

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Источник изображения: topwar.ru

Иностранные граждане, желающие служить в рядах российской армии, могут заключать первый контракт с Минобороны РФ сроком на один год. Это следует из нового указа, подписанного Владимиром Путиным. Документ уже размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, если иностранный гражданин изъявит желание служить по контракту в рядах российской армии на должности рядового и сержантского состава, то первый контракт может подписать на срок один год, а не пять лет, как ранее предусматривало российское законодательство. Новый указ вносит изменения в "Положение о порядке прохождения воинской службы, утвержденное указом президента РФ от 16 сентября 1999 года № 1237".

Внести в "Положение о порядке прохождения воинской службы, утвержденное указом президента РФ от 16 сентября 1999 года № 1237 "Вопросы прохождения военной службы" (...) изменение, заменив в подпункте "б" пункта 5 статьи 8 слова "пять лет" словами "один год"

- говорится в тексте указа.

В ноябре прошлого года президент также внес изменения в "Положение о порядке прохождения воинской службы", подписав указ, разрешающий иностранным гражданам не только заключать контракты на службу в рядах российской армии, но служить по призыву. Ранее по призыву могли служить только граждане России, иностранные граждане могли служить только по контракту, это право также осталось в указе без изменений. В новой редакции иностранцы могут служить "солдатами, матросами, сержантами, старшинами" по призыву.

В сентябре прошлого года Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для иностранных граждан, заключивших контракт с Минобороны России на срок не менее года.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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