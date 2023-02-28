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ТАСС

Южная Корея заявила, что не меняла позиции о невозможности поставок оружия на Украину

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Флаг Южной Кореи
Флаг Южной Кореи.
Источник изображения: pm1.narvii.com

Официальный представитель Министерства национальной обороны Республики Корея Чон Ха Гю сообщил, что этот вопрос требует решения на уровне правительства

СЕУЛ, 27 февраля. /ТАСС/. Республика Корея не меняла позиции относительно поставок оружия на Украину, этот вопрос требует решения на уровне правительства. Об этом в понедельник заявил официальный представитель Министерства национальной обороны Республики Корея Чон Ха Гю.

"Нет изменений в позиции правительства, согласно которой оно не поставляет летальное оружие Украине", - привел слова представителя южнокорейский телеканал TV Chosun.

Южнокорейский военный комментировал призыв президента Украины Владимира Зеленского и генсека НАТО Йенса Столтенберга начать поставки вооружений. "Нам известно об этом, поэтому мы активно предоставляем гуманитарную помощь, включая содействие по восстановлению. Однако я считаю, что вопрос об оружии должен рассматриваться на уровне правительства", - добавил Чон Ха Гю.

24 февраля президент Украины сказал, что "отнесся бы позитивно" к поставкам оружия из Республики Корея. Его призывы в понедельник повторил украинский посол в Сеуле, попросив о возможности провести "прямые консультации" с южнокорейским министерством национальной обороны и управлением оборонных закупок. 

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Страны
Украина
Южная Корея
Проекты
NATO
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