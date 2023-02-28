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ТАСС

NASA планирует запустить к МКС корабль Crew Dragon с российским космонавтом 2 марта

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Космонавт Андрей Федяев
Космонавт Андрей Федяев.
Источник изображения: livenews24.ru

Запуск с мыса Канаверал в понедельник был отменен "из-за технической проблемы"

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. Попытка запуска ракеты-носителя Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon, на борту которого будет космонавт Роскосмоса Андрей Федяев, к Международной космической станции (МКС) ориентировочно состоится 2 марта. Об этом в понедельник сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"NASA и SpaceX откажутся от запуска во вторник, 28 февраля, из-за неблагоприятных погодных условий. Следующая попытка запуска будет предпринята в четверг, 2 марта, в 00:34 по времени Восточного побережья США (08.34 мск - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении управления.

По данным NASA, запуск с мыса Канаверал в понедельник был отменен "из-за технической проблемы".

Отсчет времени перед стартом был прекращен за несколько минут до включения двигателей. На этом корабле на МКС должен был отправиться очередной сменный экипаж станции - Федяев, астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади. Как отметила компания SpaceX, которой принадлежит корабль, "запуск пришлось отложить из-за появившейся проблемы с системой зажигания главных двигателей". По данным портала Spaceflight now, компания впервые прервала запуск корабля с экипажем из-за технической проблемы.

26 февраля космический корабль "Союз МС-23", который должен вернуть на Землю космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта Фрэнка Рубио вместо поврежденного "Союза МС-22", пристыковался к малому исследовательскому модулю "Поиск" российского сегмента МКС. Как ожидается, посадка "Союз МС-23" произойдет 27 сентября.

15 июля 2022 года Роскосмос сообщил о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов на МКС, которое подразумевает три полета россиян на американских кораблях. 

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