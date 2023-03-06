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ТАСС

Корабль Crew Dragon с космонавтом Федяевым пристыковался к МКС

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Crew Dragon
Crew Dragon.
Источник изображения: SpaceX

Стыковку осуществили в автоматическом режиме в 09:43 мск

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /ТАСС/. Пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-6 на борту пристыковался в пятницу к Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

В состав экипажа корабля входят космонавт Роскосмоса Андрей Федяев, астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из ОАЭ Султан ан-Неяди. Стыковка Crew Dragon с узловым модулем Harmony американского сегмента МКС была осуществлена в автоматическом режиме в 01:43 по времени восточного побережья США (09:43 мск). Примерно через полтора часа четыре члена экипажа смогут перейти на борт станции.

В течение часа Crew Dragon не мог пристыковаться к МКС из-за технических проблем. Члены экипажа тестируют программное обеспечение одного из датчиков, сообщила NASA в Twitter.

В четверг ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Федяев стал вторым российским космонавтом, отправившимся на МКС на корабле Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов РФ и США. В октябре прошлого года на МКС в составе экипажа миссии Crew-5 прибыла россиянка Анна Кикина. Изначально запуск корабля с экипажем миссии Crew-6 был запланирован на 27 февраля, однако его отменили за несколько минут до старта и перенесли из-за засорившегося фильтра наземной системы подачи жидкости-воспламенителя, предназначенной для двигателя ракеты.

26 февраля космический корабль "Союз МС-23", который должен вернуть на Землю космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта Фрэнка Рубио вместо поврежденного "Союза МС-22", пристыковался к малому исследовательскому модулю "Поиск" российского сегмента МКС. Как ожидается, посадка "Союз МС-23" произойдет 27 сентября.

15 июля 2022 года Роскосмос сообщил о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов на МКС, которое подразумевает три полета россиян на американских кораблях. В среду в пресс-службе Роскосмоса заявили, что программа перекрестных полетов расширена на одну миссию. На МКС вахту сейчас несут космонавты Прокопьев, Петелин (спецкор ТАСС на МКС) и Кикина, астронавты NASA Джош Кассада, Николь Манн и Рубио, а также представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката. 

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