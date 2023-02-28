Ижевский завод "Купол" отгрузил в 2022 году ЗРК "Тор" в войска досрочно

Генеральный директор предприятия Фанил Зиятдинов подчеркнул, что "Торы" вновь подтвердили свою конкурентоспособность на мировом рынке вооружения и военной техники

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Ижевский электромеханический завод "Купол" (в составе концерна ВКО "Алмаз-Антей") отгрузил в 2022 году зенитные ракетные комплексы (ЗРК) семейства "Тор" в войска досрочно в рамках гособоронзаказа. Об этом в интервью журналу "Национальная оборона" сообщил генеральный директор предприятия Фанил Зиятдинов.

"Достигнута положительная динамика по всем направлениям. Темпы роста в среднем составили 120%. Главным результатом работы стало исполнение обязательств по гособоронзаказу. Несмотря на увеличение объемов, наши основные изделия - ЗРК семейства "Тор" - отгружены в войска досрочно", - сказал он, отвечая на вопрос о результатах деятельности предприятия за прошедший год.

Зиятдинов подчеркнул, что "Торы" вновь подтвердили свою конкурентоспособность на мировом рынке вооружения и военной техники. По его словам, свидетельством этого стал рост поставок по линии военно-технического сотрудничества. При этом контракты с инозаказчиками исполнялись в соответствии с графиком.

ЗРК "Тор" предназначен для прикрытия первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, планирующих авиабомб, самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, в том числе объединенных в рой. Новейшей версией ЗРК является "Тор-М2КМ".