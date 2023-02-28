США за год совершили более 7,5 тыс. грузовых рейсов с оружием в Европу, включая Украину

Погрузка 155-мм/39 буксируемой гаубицы М777 из наличия морской пехоты США в военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III ВВС США на авиабазе Марч (Калифорния) для доставки на Украину, 22.04.2022.

ЦАМТО, 27 февраля. США с января 2022 года совершили почти 1 тыс. авиарейсов, 6,5 тыс. грузовых автомобильных перевозок, 143 железнодорожных и 61 морскую перевозку военных грузов и военнослужащих для помощи союзникам и партнерам в Европе, включая Украину.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило 25 февраля Транспортное командование США.

Согласно графической информации, представленной командованием в Twitter, в рамках указанного количества перевозок в Европу были доставлены почти 164 тыс. т оборудования, более 111 тыс. бронебойных снарядов, более 16 тыс. военнослужащих, почти 202 млн. патронов, а также свыше 14,4 тыс. ед. стрелкового оружия.

Кроме того, были перевезены 282 артиллерийские системы, более 1,15 млн. артиллерийских снарядов, почти 2,8 тыс. ЗУР, более 1,5 тыс. систем ПВО и 47 РЛС. Также были доставлены почти 2,6 тыс. транспортных средств и трейлеров, 15 вертолетов и 30 водных судов, сообщает агентство.