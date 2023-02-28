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ЦАМТО

Финляндия в рамках 13-го пакета военной помощи передаст Украине три танка Leopard 2

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Флаги Украины и Финляндии
Флаги Украины и Финляндии.
Источник изображения: omr.gov.ua

ЦАМТО, 27 февраля. Финляндия передаст Украине три танка Leopard 2, а также проведет обучение военных в рамках 13-го пакета военной помощи, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны Финляндии.

"В рамках международного сотрудничества в отношении танков Leopard Финляндия передаст Украине три танка Leopard 2, а также проведет обучение, связанное с их использованием и обслуживанием. Эти три танка включены в пакет помощи, решение о котором сейчас принято", – говорится в сообщении.

Финляндия не разглашала содержание пакетов военной помощи, и танки стали исключением.

В общей сложности стоимость 13-го пакета составляет более 160 млн. евро. Общая стоимость всех пакетов военной помощи, поставленных Финляндией на Украину, составляет более 750 млн. евро, уточнило министерство.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Финляндия
Продукция
Leopard-2
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