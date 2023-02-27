Глава ЦРУ считает, что только военные успехи Киева могут приблизить переговоры по Украине

Уильям Бернс полагает, что решение о возможности перехода к переговорам должен принимать Киев

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс полагает, что только успехи Киева на поле боя способны приблизить переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

"Я бы хотел видеть возможности для переговоров. Я не думаю, что РФ сейчас серьезно настроена [на диалог]. И я думаю, что только прогресс на поле боя может повлиять на улучшение перспективы переговоров в будущем", - сказал он в интервью CBS, стенограмма которого была опубликована в воскресенье на сайте телекомпании.

При этом, как полагает глава ЦРУ, решение о возможности перехода к переговорам должен принимать Киев. В свете этого, по его мнению, "жизненно важно", чтобы США в нынешнем году продолжили оказывать "материальную и разведывательную" помощь Украине, чья армия должна получить "преимущество на поле боя". "Я думаю, президент [США Джо Байден] ясно дал понять, что наша задача - не только как разведсообщества, но и как правительства - заключается в оказании всей возможной поддержки украинцам, чтобы они могли укрепить свои позиции на поле боя и в конечном счете - за столом переговоров", - добавил Бернс.