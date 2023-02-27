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Интерфакс-АВН

Китай скоро начнёт подготовку к отбору иностранных астронавтов для миссий на своей орбитальной станции

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Тяньгун
Тяньгун.
Источник изображения: techcult.ru

Пекин. 25 февраля. ИНТЕРФАКС - Китай в ближайшее время начнёт подготовку к отбору иностранных астронавтов для участия в миссиях на национальной орбитальной станции "Тяньгун", сообщил заместитель главного конструктора Управления программы пилотируемых полётов КНР Чэнь Шаньгуан в интервью Центральному телевидению Китая (CCTV).

"Мы уже скоро начнём подготовку к отбору международных астронавтов для работы на нашей космической станции и проведению совместных научных исследований", - заявил Чэнь Шаньгуан.

Он отметил, что астронавты будут проходить подготовку в Китае под руководством китайских специалистов и будут обучаться работе с китайскими кораблями.

В декабре прошлого года Управление программы пилотируемых полётов КНР (CMSA) сообщило, что Китай получил предложения от других стран об участии иностранных астронавтов в миссиях на орбитальной станции страны.

В январе этого года глава Европейского космического агентства (ESA) Йозеф Ашбахер заявил, что европейское космическое ведомство не планирует отправлять своих астронавтов на "Тяньгун" для участия в миссиях вместе с китайскими тайконавтами.

В мае 2022 года представитель Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорации (CASIC) Ян Югуан заявил, что российские пилотируемые космические корабли не смогут прибыть на станцию КНР из-за расположения космодрома "Восточный", так как для успешного сближения и стыковки с "Тяньгун" космодром должен располагаться на широте южнее 42 градусов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
CASIC
ESA (ЕКА)
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