Китай осваивается в глубоком космосе

Планы Поднебесной выходят за рамки существующих технологических возможностей

За последнее время Пекин вышел на новый уровень освоения ближнего и дальнего космоса, сформировав при этом целую новую индустрию высокотехнологичного сектора прорывных космических технологий. В своей динамике Китай смог повторить ряд советских достижений в данной области, а по некоторым направлениям опередить российскую космонавтику.

Луна достигнута

В частности, под эгидой Китайского национального космического управления (CNSA) активно реализуется программа по освоению обратной стороны Луны, а также южного ее полюса, получившая символическое название «Чанъэ» (имя китайской богини Луны).

К практической части реализации проекта Китай перешел в октябре 2007 года, запустив первый спутник «Чанъэ-1». Помимо картографических целей и изучения окололунного пространства, на зонд возлагалась задача по исследованию поверхностного грунта на предмет признаков наличия полезных ресурсов, в том числе гелия-3.

Но действительно историческим прорывом явилась успешная высадка в 2013 году лунохода в Море Дождей в рамках миссии «Чанъэ-3». А также изучение в 2019 году «Чанъэ-4» обратной стороны Луны.

Луноходом «Юйту-2» впервые в истории человечества получены снимки круговой панорамы окружающей местности в указанном районе, недоступном для изучения с Земли. Кроме того, в рамках программы реализована серия исследований о пригодности среды к жизнедеятельности биоорганизмов (проведена серия экспериментов с образцами семян хлопка, дрожжей, яиц плодовой мухи).

1 декабря 2020 года успешно прилунился космический аппарат «Чанъэ-5», который завершил автоматический сбор необходимых проб, подытожив предыдущие этапы. И впервые за 40 лет доставил на Землю образцы лунного грунта, окончательно закрепив статус Китая в качестве космической сверхдержавы.

Следующие этапы освоения Луны беспилотным комплексом «Чанъэ-6» Центр лунных исследований и космических программ КНР планирует осуществить в 2024 году. На 2036 год запланирована пилотируемая миссия на спутник Земли.

Марс рядом

Масштабы китайской программы по исследованию Марса также впечатляют. Возможность изучения Красной планеты является, вероятно, ключевым триггером, позволяющим определить лидерство в космической отрасли.

Тут основная конкурентная борьба разворачивается между США и Китаем. Реализуемая НАСА миссия InSight уже обеспечила американским исследователям доступ в недра Марса, раскрыв отдельные тайны строения мантии и ядра планеты.

В рамках одновременно реализуемой китайской марсианской программы «Тяньвэнь-1» в мае 2021 года на Красную планету спущен исследовательский ровер, целью которого является создание условий для сбора и доставки на Землю образцов марсианского грунта, определение признаков наличия полезных ископаемых, воды, биоорганизмов.

В случае успешной реализации марсианской программы (а это, судя по тенденции, неизбежно) Китай закрепит имидж высокотехнологичной космической державы. И выйдет на второе место в неофициальном рейтинге после США, а по отношению к РФ займет роль «старшего товарища» в сфере освоения космоса.

Перспективной целью серии космических исследований как на Луне, так и на Марсе является создание обитаемых базовых станций (китайские земные аналоги их размещены в пустыне Гоби). Такие эксперименты закладывают основу перспективных долгосрочных экспедиций по освоению дальнего космоса.

Альтернатива МКС

В преддверии столетия КПК 29 апреля 2021 года успешно запущен основной модуль будущей китайской орбитальной космической станции. Ракета-носитель «Чанчжэн-5B Y2» с модулем «Тяньхэ» и экипажем из трех тайконавтов стартовала с космодрома Вэньчан, реализуя первый этап создания на околоземной орбите новой платформы для изучения космического пространства.

Во время миссии члены экипажа впервые предпримут два выхода в открытый космос. А также проведут различные эксперименты, включая тестирование нового роботизированного манипулятора и регенеративных систем жизнеобеспечения.

Успешное завершение строительства китайской орбитальной станции придаст Пекину статус мирового космического лидера и позволит ему насытить международный потенциал исследовательской деятельности за счет привлечения иностранных партнеров к своей программе.

В контексте проблем финансирования МКС и неоднозначности перспектив ее использования привлекательность китайского проекта бесспорна. В этой связи генеральный директор Европейского космического агентства Ян Вёрнер заявил о стратегической необходимости сотрудничества с Китаем в космосе, декларируя линию на вовлечение ЕС в совместные с Пекином проекты.

Открытость к международной кооперации Китая подтверждается позицией представителей Управления ООН по вопросам космического пространства, Международной астронавтической федерации, Азиатско-Тихоокеанской организации космического сотрудничества. А также Бразилии, Франции, Пакистана, которые выразили готовность к участию в программе.

В свою очередь, Роскосмос заинтересован в развитии сотрудничества с CNSA по данному направлению. В июне 2021 года подписан двусторонний меморандум о создании российско-китайской Международной научной лунной станции (МНЛС). В процессе реализации данной программы будет активно задействован потенциал орбитальной станции КНР.

Ранее с китайской стороной организовано взаимодействие в сфере совместного развития спутниковой навигационной системы. В 2018 году подписано межправительственное соглашение между РФ и КНР об использовании спутниковых навигационных систем в мирных целях. С участием ГЛОНАСС и Байдоу планируется создание специализированного фонда, технопарков и бизнес-инкубаторов.

Обозримая перспектива

Планы Поднебесной выходят за рамки актуальных технологических возможностей, укладываясь в долгосрочную стратегию перспективного развития отрасли. За разработку новых многоразовых средств доставки и перспективных энергоустановок для автономных и пилотируемых аппаратов отвечают Китайская аэрокосмическая научно-промышленная корпорация (CASIC) и Шанхайская академия космических технологий (CASC).

Обе специализируются на разработке и производстве ракетных двигателей, межконтинентальных баллистических ракет, пилотируемых и автоматических космических аппаратов, микроспутников, электронных блоков управления, навигационных систем, а также программного обеспечения, используемого в космическом и наземном сегментах действующей орбитальной группировки.

При этом указанные структуры работают параллельно в рамках внутренней конкуренции, которая способствует повышению качества изыскательных работ и вариативности первичных проектов.

Так, CASC активно испытывает технологии вертикальной посадки ракет LM-4 и LM-6. А также разрабатывает носитель с ядерной энергоустановкой, запуск которой намечен на 2040 год в рамках обеспечения пилотируемой китайской марсианской миссии. Аналогичные работы ведутся CASIC, которая в 2020 году на 6-м Китайском международном коммерческом аэрокосмическом форуме представила пятилетний план развития пусковых систем, орбитальных группировок и многоразовых космопланов.

К 2025 году обозначена основная цель – лидерство в разработке и эксплуатации твердотопливных ракетных блоков в рамках проекта Kuaizhou, который предназначен для дешевого и быстрого запуска на орбиту небольших спутников.

Указанная программа реализуется в сотрудничестве с Харбинским технологическим институтом, в основу разработки легли технологии ракеты средней дальности «Дунфэн-21». Для запуска используются мобильные установки с экипажем в шесть человек. Комплекс может быть развернут в течение 24 часов на любом космодроме Китая. Полезная нагрузка – до 1 т, высота орбиты – 700 км.

Одновременно корпорация работает над двухступенчатым орбитальным космопланом с вертикальным взлетом и горизонтальной посадкой. Многоразовый космоплан способен решать самые разные задачи военного и научного характера, в том числе по ведению разных видов разведки наземного и воздушного пространства.

Приоритетная задача – регулярный вывод на орбиту малогабаритных и сверхлегких спутников, а также обеспечение устойчивой коммуникации и логистики с новой космической станцией. В зависимости от оснащения и энергетической установки, позволяющей обеспечить достаточную продолжительность полета, возможно использование космоплана в качестве исследовательской платформы.

Коммерческий космос

В рамках коммерциализации космической программы Китай вслед за американским Starlink и британским OneWeb разработал собственную программу спутникового интернета Xingyun. На начальном этапе планируется развернуть дополнительно группировку из 80 спутников низкоорбитальной связи.

В настоящий момент на орбите находится около 400 принадлежащих китайскому правительству и компаниям аппаратов. В рамках указанного проекта спутникового интернета их количество в ближайшей перспективе планируется увеличить до нескольких тысяч.

Помимо госкомпаний, в развитии космических технологий принимает участие и частный сектор. По примеру американской Space X китайская Link Space делает ставку на многоразовые ракеты-носители. Разработан проект Line 1 – это 33-тонный космический корабль, который может запускать 440-фунтовую полезную нагрузку на солнечную синхронную орбиту и будет иметь возвращаемую первую ступень.

С использованием данных средств планируется дальнейшая экономическая деятельность Китая в глубоком космосе. В том числе строительство орбитальных солнечных электростанций, добыча полезных ископаемых с поверхностей астероидов и Луны.

Дискриминация в космосе

Проект использования лунной поверхности в качестве источника ресурсов не является китайским ноу-хау. Скорее это реакция на американскую инициативу, получившую название «Соглашение Артемиды».

В рамках организованного NASA в октябре 2020 года Международного конгресса астронавтов с участием представителей Великобритании, Италии, Канады, Австралии, Японии, Объединенных Арабских Эмиратов и Люксембурга заключен международный договор, регламентирующий добычу полезных ископаемых на спутнике Земли. При этом участие России и Китая в данном конгрессе и подписание ими вышеуказанного соглашения не предусматривалось.

Вашингтон, сохраняя псевдостатус радетеля за сохранение устоев международного права, намекает на соответствие вновь подписанного соглашения положениям Договора о космосе 1967 года, инициированного основными лидерами того периода – СССР, США и Великобританией.

Анализируя текст оригинального документа, можно выделить следующие нормы, которые свидетельствуют об обратном:

«Статья 1

…Космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, открыто для исследования и использования всеми государствами без какой бы то ни было дискриминации на основе равенства и в соответствии с международным правом, при свободном доступе во все районы небесных тел…

Статья 2

Космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на них суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами».

Сепаратное определение перспективного порядка использования Луны без привлечения к данному процессу двух основных стран из числа тройки космических лидеров – что это, как не дискриминация по национальному признаку и попытка определения Вашингтоном контуров будущей оккупации лунной поверхности?

Данная линия США формирует условия предстоящей милитаризации космического пространства. И эта милитаризация, несмотря на весь пакет международной нормативно-правовой базы, вероятно, развернется в ближайшие десятилетия.

Налицо отчетливая тенденция по выводу программ по освоению Луны на жесткий трек политико-экономического противостояния коллективного Запада, с одной стороны, и России и Китая – с другой. В результате мирный космос в XXI веке выглядит как утопия.

Вопрос в том, кто будет способен обеспечить свой национальный суверенитет на новых территориях внеземного освоения. Военный потенциал в космосе Пекин также наращивает, данная тема будет раскрыта в следующей статье.

Насколько тернистым окажется путь человечества в освоении космоса, покажет благоразумие и дальновидность лидеров ближайших десятилетий.

Александр Степанов

Александр Юрьевич Степанов – независимый военный эксперт.