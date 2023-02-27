Медведев: Россия не только расширила выпуск своего оружия, но и неплохо изучила вражеское

По словам замглавы Совета безопасности РФ, смешно было слышать из Киева рассуждения о том, что в России "кончились ракеты" или "остановилось производство"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Россия не только нарастила производство своего вооружения, но и неплохо изучила вражеское оружие, узнав для себя много полезного, рассказал замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в субботу в статье для журнала "Национальная оборона".

Как отметил политик, смешно было слышать из Киева рассуждения о том, что в России "кончились ракеты" или "остановилось производство". Он добавил, что реальность убедила в обратном, так что представители украинских властей "до сих пор не могут отойти от шока".

"Мы не просто расширяем производство, но и внедряем новейшие технологии, совершенствуем их в буквальном смысле "на марше". Неплохо, кстати, изучили и вражеское вооружение, которое взяли в виде трофеев и разобрали по винтику в наших военных конструкторских бюро. Извлекли для себя много полезного - опыт противника обратили себе на пользу", - поделился замглавы Совбеза РФ.

Медведев добавил, что за год побывал на многих оборонных предприятиях России: они работают слаженно и без сбоев, полностью справляясь с кратно выросшим гособоронзаказом.

"Строятся новые цеха и заводы. Выпуск продукции военного назначения на ряде объектов был увеличен в десятки раз. Да, это потребовало немалых усилий, иногда - "ручного управления". Удалось "расшить" узкие места, которые казались застарелыми и нерешаемыми проблемами. Оказывается, все возможно, когда в этом есть жизненная необходимость", - обрисовал ситуацию он.

Что важно, продолжил замглавы СБ, в "оборонке" сейчас растут и зарплаты, и это позволяет привлекать наиболее опытных сотрудников, достойно вознаграждая их за труд, проводить максимально эффективную кадровую политику. Медведев подчеркнул, что российский оборонный комплекс - это профессионалы высшего класса, которыми страна по праву гордится. "За станками, в конструкторских бюро и на полигонах я видел людей, которые трудятся на благо Родины с полной самоотдачей круглые сутки, в три смены. Мужественно, оперативно, профессионально действуют и те, кто в составе ремонтных бригад работает прямо на поле боя, возвращает технику в строй, обеспечивает наше продвижение вперед. Низкий им поклон за все, что они сделали и делают сейчас, приближая победу", - подытожил он.