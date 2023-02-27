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ТАСС

Байден назвал возможными договоренности о переходе Крыма со временем под контроль Киева

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Стела с надписью "Крым" у пункта пропуска "Джанкой" на границе России. Архивное фото
Стела с надписью "Крым" у пункта пропуска "Джанкой" на границе России. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Полегенько

По мнению лидера США, Вашингтон должен позволить Киеву "вести переговоры с позиции силы"

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден полагает, что потенциальные договоренности по Украине могут включать в себя положение о переходе со временем Крыма и части других территорий под контроль Киева. Такую версию американский лидер изложил в интервью журналистам телеканала ABC, которое вышло в эфир в пятницу.

Говоря о том, какие итоги конфликта США посчитали бы "победой", Байден ответил: "Это зависит от того, что решат украинцы". "Мы должны создать для украинцев такие условия, при которых они смогут наступать этой весной и летом", - добавил он. "Мы не будем диктовать им [украинцам], каким должен быть конечный результат", - утверждал американский лидер. По его мнению, США должны позволить Киеву "вести переговоры с позиции силы".

Отвечая на вопрос о том, считает ли он, что Киев по итогам переговоров должен получить контроль над Крымом и территориями "на востоке", Байден вновь повторил, что украинцы "должны это решать". "Но я могу представить себе ситуацию, при которой есть переход к этому, что это не происходит за один раз", - добавил он. Байден не привел дополнительных разъяснений относительно этого.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса. За воссоединение с РФ высказались 96,7% и 95,6% проголосовавших избирателей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта этот документ ратифицировало Федеральное собрание.

С 23 по 27 сентября прошлого года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября того же года президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении к России. 4 октября 2022 года Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. 

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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