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ТАСС

В США заявили об отсутствии данных о захвате или продаже поставляемого Украине оружия

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Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США.
Источник изображения: © AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air Force

В Белом доме отметили, что США "не видели никаких признаков этого", несмотря на то что "страна (Украина - прим. ТАСС) находится в состоянии войны"

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не располагают информацией о захвате или продаже на черном рынке западного оружия и техники, которые поставляются Киеву. С таким утверждением на брифинге в пятницу выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"На сегодняшний день мы не видели никаких признаков того, что какие-либо ресурсы, вооружение или технические средства, которые мы предоставили Украине, были использованы не по назначению, утеряны, украдены, проданы на черном рынке или захвачены россиянами", - сказал он.

Кирби добавил, что США "не видели никаких признаков этого", несмотря на то что "страна (Украина - прим. ТАСС) находится в состоянии войны". 

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