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ТАСС

Зеленский: некоторые пункты мирного плана КНР по Украине могут стать предметом обсуждения

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: AP Photo/ Efrem Lukatsky

Президент Украины при этом отметил, что выдвинутые Китаем предложения являются не мирным планом, а позицией, высказанной Пекином

КИЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Некоторые пункты мирного плана Китая могут стать основой для обсуждения путей урегулирования ситуации на Украине. Об этом в пятницу заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве.

"Есть некоторые пункты, которые понятны мне. Есть некоторые мысли, с которыми я не согласен, весь мир, я думаю, не согласен. Тем не менее, это уже что-то", - сказал он.

Президент отметил, что по некоторым пунктам можно будет поработать. "Я считаю, если там (в мирном плане Китая - прим. ТАСС) есть мысли, которые так или иначе совпадают с уважением международного права, территориальной целостности, и каких-то вещей, касающихся безопасности, я думаю, мы должны это, в нормальном смысле слова, использовать это и в этом пункте поработать с Китаем, почему нет?" - добавил Зеленский.

Украинский президент высказал мнение, что выдвинутые Китаем предложения являются не мирным планом, а позицией, высказанной Пекином по поводу ситуации на Украине. Зеленский отметил, что в мирном плане Китая содержится упоминание об уважении к принципу территориальной целостности, что, по его мнению, относится к Украине. Он добавил, что пункт китайского плана, касающийся ядерной безопасности, совпадает с интересами всего мира и Украины.

Ранее МИД КНР опубликовал документ с предложениями по политическому урегулированию украинского кризиса. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, к соблюдению законных интересов всех стран в области безопасности, к урегулированию гуманитарного кризиса на Украине, к обмену пленными между Москвой и Киевом, а также к отказу от введения односторонних санкций без соответствующего решения Совета Безопасности ООН. 

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