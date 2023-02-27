Украина получила первые танки Leopard 2

24 февраля 2023 года, предположительно на Яворовском полигоне во Львовской области Украины, состоялась церемония передачи Украине первых четырех танков Leopard 2A4 немецкого производства из состава вооруженных сил Польши. В церемонии, приуроченной к годовщине начала российской специальной операции на Украине, принимали участие премьер-министры Польши Матеуш Моравецкий и Украины Денис Шмыгаль, а также министр обороны Украины Алексей Резников. Танки были доставлены из Польши на автомобильных трейлерах и в ходе церемонии переданы личному составу 4-й отдельной танковой бригады ВСУ.

Церемония передачи вооруженным силам Украины первых четырех танков Leopard 2A4 немецкого производства из состава вооруженных сил Польши. На снимке премьер-министры Польши Матеуш Моравецкий и Украины Денис Шмыгаль, 24.02.2023 (с) пресс-служба премьер-министра Украины

Ранее правительство Польши 11 января 2023 года объявило о решении передать Украине 14 танков Leopard 2A4 из наличия польской армии, передача всех танков должна быть завершена в марте. Польская сторона также с начала февраля организовала обучение 105 украинских военнослужащих, включая 21 танковый экипаж, на базе 10-й бронекавалерийской бригады 11-й Любской бронекавалерийской дивизии Войска Польского в Свентошуве.

Сообщалось, что на январь Польша имела 105 танков Leopard 2А5, 100 Leopard 2А4 и 42 (по другим данным, фактически сдано еще только 35) модернизированных в Польше последних до уровня Leopard 2PL, при этом фактически часть Leopard 2А4 находятся на хранении по ресурсу в ожидании модернизации по данной программе.

В рамках пресловутой "танковой коалиции" по передаче Украине танков Leopard 2 странами-участницами предполагается на первом этапе передать Украине два батальонных комплекта советского/украинского штата (31 танк), один из которых должен быть оснащен более современными танками уровня Leopard 2А6, а второй - более старыми танками Leopard 2А4.

Для комплектования батальона на Leopard 2А4 к настоящему времени о выделении 14 танков из наличия объявила Польша, четыре танка передала Канада, еще шесть планирует передать Испания и восемь - Норвегия.

Для комплектования батальона на Leopard 2А6 Германия первоначально объявила о выделении из наличия Бунлесвера 14 танков Leopard 2А6, а 24 февраля - еще четырех (итого 18). Три танка Leopard 2А6РО выделила Португалия, а 24 февраля Швеция объявила о решении передать Украине из наличия 10 танков Strv 122 (Leopard 2S, фактически вариант танка Leopard 2А5). Таким образом, танки для обоих батальонов номинально собраны, однако фактическое полное укомплектование батальонов техникой, видимо, произойдет не ранее апреля.

Также Германия передаст Украине две бронированные ремонтно-эвакуационные машины BPz 3 (Buffel) на шасси танка Leopard 2. Норвегия объявила о передаче Украине четырех бронированных машин на базе Leopard 2 (еще должно быть определено, будут ли это БРЭМ или инженерные машины), а Финляндия - трех инженерных машин разминирования Leopard 2R на базе танка Leopard 2.

Кроме того, выступая 24 февраля в Киеве, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о намерении Польши передать Украине также 60 танков РТ-91.

Церемония передачи вооруженным силам Украины первых четырех танков Leopard 2A4 немецкого производства из состава вооруженных сил Польши, 24.02.2023 (с) пресс-службы премьер-министров Польши и Украины