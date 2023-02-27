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ТАСС

Пентагон заявил, что НАТО готовит несколько механизированных бригад ВС Украины

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Военнослужащие ВС Украины
Военнослужащие ВС Украины.
Источник изображения: LIBKOS/AP

По словам министра обороны США Ллойда Остина, Киев планирует наступление весной

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. США и их союзники ведут в настоящее время подготовку и оснащение нескольких механизированных бригад ВС Украины для боевых действий весной. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в интервью телеканалу CNN, вышедшем в эфир в пятницу.

"Мы тренируем и экипируем несколько механизированных бригад. И это достаточно большие возможности. К этому надо добавить артиллерию", - сказал он.

По мнению Остина, это позволит украинцам успешно вести боевые действия. "Я думаю, что то, что мы делаем, помощь, которую мы предоставляем, что все это позволит украинцам изменить динамику на поле боя. Так что вместо тупика на поле боя мы увидим, что украинцы создают для себя возможности", - добавил министр обороны США.

"Я думаю, что весной вы увидите их наступление. Сейчас они удерживают территорию на востоке, накапливают силы", - отметил Остин.

Российские официальные лица неоднократно подчеркивали, что поставляемая Западом Украине боевая техника во многих случаях является устаревшей, не меняет ситуацию на поле боя и уничтожается войсками РФ. 

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Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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