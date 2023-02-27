В Пентагоне заявили о более 20 тыс. дополнительно базирующихся в Европе военных США

Их разместили там на фоне ситуации вокруг Украины, рассказал глава Минобороны США Ллойд Остин

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Более 20 тыс. американских военных дополнительно были размещены в Европе на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в заявлении главы Минобороны США Ллойда Остина по случаю годовщины начала российской спецоперации на Украине.

"В ответ на самую серьезную угрозу европейской безопасности со времен окончания Второй мировой войны мы вместе с нашими союзниками оперативно приступили к дальнейшему объединению и укреплению НАТО. Альянс усилил свою оборону на восточном фланге. Тем временем Соединенные Штаты разместили или продлили срок службы более 20 тыс. дополнительных американских сил в Европе и перебросили первые постоянные американские силы на восточный фланг НАТО", - отметил глава Пентагона.

По его словам, НАТО "едина как никогда", а США привержены своим обязательствам по защите "каждого дюйма территории союзников" по альянсу. Также Остин высказал предположение, что впереди в связи с конфликтом на Украине могут настать "трудные времена" и призвал союзников в этой связи сохранять "единство в целях и действиях".