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Военное обозрение

В МИД Китая ответили на отказ Киева принять представленный план по урегулированию вооружённого конфликта

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Источник изображения: topwar.ru

В МИД Китая отреагировали на отказ официального Киева принять мирный план по урегулированию украинского конфликта. Напомним, что сегодня на сайте МИД КНР вышел предлагаемый властями Китай план из 12 пунктов, среди которых – прекращение огня, возобновление переговоров, обмен пленными, расширение зерновой сделки, отказ от санкционных мер, безопасный режим эксплуатации атомных объектов и др.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбин, выступая с комментарием критики в адрес предложенного мирного плана, заявил о том, что критика любой по-настоящему мирной инициативы может вызывать только сожаление.

Ван Вэньбин:

Лица, которые распространяют необоснованную критику представленного плана мирного урегулирования, имеют одну цель: очернить Китай.

В китайском внешнеполитическом ведомстве говорят о том, что если сторона отвергает саму основу прекращения вооружённого конфликта – остановку боевых действий и начало переговорного процесса, то эта сторона априори сама не заинтересована в завершении исхода мирным путём.

Ранее глава киевского режима Зеленский заявил, что Киев приемлет только один план «мирного урегулирования» - тот, который «разработали в Киеве». Напомним, что в этом плане – «вывод российских войск на границы 1991 года, выплаты сотен миллиардов долларов репараций» и прочее из той же серии фантазийно-украинское.

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Страны
Китай
Украина
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