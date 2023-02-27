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ТАСС

МИД Венгрии: поддержка мира на Украине гораздо сильнее в ООН, чем в ЕС

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Источник изображения: © РИА Новости Илья Питалев

Как заявил глава ведомства Петер Сийярто, атмосфера в Нью-Йорке сильно отличается от той, которая царит в Брюсселе при обсуждении конфликта

БУДАПЕШТ, 24 февраля. /ТАСС/. Стремление к достижению мира на Украине гораздо сильнее в штаб-квартире Объединенных Наций в Нью-Йорке, чем в руководстве Евросоюза в Брюсселе. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в спецсессии Генассамблеи ООН по Украине.

"Cтремление к миру, поддержка мира здесь гораздо больше, чем в Брюсселе. Страны за пределами Европы также страдают от последствий войны, несмотря на то, что географически находятся далеко от нее", - отметил глава МИД на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Атмосфера в Нью-Йорке сильно отличается от той, которая царит в Брюсселе при обсуждении войны на Украине, потому что когда кто-то говорит о важности мира в Брюсселе, его сразу же выставляют сторонником русских, что, очевидно, является безумием", - сказал Сийярто.

Он добавил, что "представители неевропейских государств не совсем понимают, почему Европа или, по крайней мере, некоторые европейские страны, или некоторые европейские действующие лица хотят сделать глобальной войну, которая кажется им региональной".

Сийярто также считает, что конфликт на Украине - "не футбольный матч, чтобы болеть за одну или другую сторону, в этой войне нет и никогда не будет победителя, а будут только проигравшие". "Эта война наносит только ущерб, и чем дольше она будет продолжаться, тем больше ущерба она нанесет и тем больше будет проигравших", - подчеркнул министр.

Выступая в четверг на спецсессии Генассамблеи ООН, он призвал Россию и США незамедлительно приступить в рамках Объединенных Наций к мирным переговорам по разрешению украинского конфликта. Глава венгерского МИД предложил на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, чтобы всемирная организация взяла на себя роль посредника в достижении мира на Украине. 

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