МИД Азербайджана обвинил премьера Армении в искажении решения Международного суда ООН по Лачинскому коридору

Баку. 24 февраля. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - В министерстве иностранных дел Азербайджана назвали искажением реальности заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о решении Международного суда ООН о временных мерах по взаимным искам Баку и Еревана.

"Комментарии премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 23 февраля 2023 года по поводу решения Международного суда ООН обратно пропорциональны решению суда и являются очередной попыткой армянской стороны выдать свои мечты за реальность", - говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства, распространенном в пятницу.

МИД подчеркивает, что заявление Пашиняна о том, что суд якобы зафиксировал ответственность Азербайджана за закрытие Лачинской дороги (Лачинский коридор, соединяющий Армению и Нагорный Карабах - ИФ), "никак не совпадают с текстом постановления суда" по просьбе об указании временных мер", в котором "не говорится, что дорога закрыта".

"Прокомментировавший вопрос об обязательствах Азербайджана на Лачинской дороге премьер-министр Армении, похоже, до сих пор неправильно понимает положение трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года о том, что Азербайджан гарантирует безопасность движения граждан, транспортных средств и грузов по Лачинской дороге в обоих направлениях", продолжили во внешнеполитическом ведомстве.

"Гарантия безопасности движения на Лачинской дороге со стороны Азербайджана не должна восприниматься как возможность злоупотребления дорогой, и азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что не допустит этого", - подчеркнули в МИД Азербайджана.

В ведомстве добавили, что "решение суда не тождественно запросу Армении, и заключение суда состоит в том, что вместо "обеспечения бесперебойного движения..." Азербайджан должен "использовать все имеющиеся в его распоряжении меры".

"При этом суд не принял иск Армении о том, что передвижение по дороге должно быть "свободным" и затрагивало "всех" лиц, грузов и транспортных средств. Тем самым суд дополнительно поддержал позицию Азербайджана и отклонил требование Армении о том, чтобы передвижение по Лачинской дороге должно осуществляться "свободно", то есть без какого-либо контроля, как утверждает Армения", - отметили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД заявили, что "в своем решении суд учел, что Азербайджан принял и примет все имеющиеся в его распоряжении меры для обеспечения безопасности движения по Лачинской дороге в пределах своих полномочий, а также усилия страны по выполнению положений трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года".

В ведомстве добавили, что "азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что использование Лачинской дороги должно быть законным и прозрачным, и нельзя допускать злоупотребления дорогой".

МИД напомнил, что Баку выступил с предложением установить контрольно-пропускной пункт на участке азербайджано-армянской границы, где берет начало Лачинская дорога, что "было положительно встречено международными партнерами".

"Однако, отказ Армении от этого предложения без объяснения причин свидетельствует о незаинтересованности Армении в прозрачности на Лачинской дороге и ее намерении продолжать злоупотреблять дорогой", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Международный суд ООН в минувшую среду огласил два постановления по просьбам об указании временных мер, представленных Арменией в отношении Азербайджана и Азербайджаном в отношении Армении в рамках Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.