Группа экспертов ШОС обсудила вопросы информационной безопасности

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Группа экспертов государств-членов ШОС обсудила вопросы международной информационной безопасности на заседании в Москве, достигнута договоренность о дальнейшей координации позиций в этой области, говорится в сообщении МИД России.

В Москве 12 ноября состоялось очередное заседание Группы экспертов государств-членов ШОС по международной информационной безопасности (МИБ) под председательством специального представителя президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрея Крутских. В мероприятии приняли участие ведущие эксперты государств ШОС по проблематике обеспечения МИБ, а также представители секретариата и исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры ШОС, отметили в МИД.

"Стороны обсудили наиболее актуальные вопросы многостороннего и регионального сотрудничества государств-членов ШОС по вопросам МИБ. Достигнута договоренность о дальнейшей координации позиций по вопросам МИБ и управления сетью интернет в рамках ООН, а также на других ключевых профильных международных площадках и форумах", - сообщили в министерстве.

На заседании также была подтверждена готовность к совместному продвижению государствами-членами ШОС в рамках Генассамблеи ООН проектов российских резолюций 74-й сессии ГА ООН "Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности" и "Противодействие использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях".

"Стороны отметили важность дальнейшего укрепления взаимодействия государств-членов ШОС на направлении обеспечения МИБ на основе соответствующего межправительственного соглашения от 2009 года. В этих целях обсудили проект совместного заявления глав государств-членов ШОС о сотрудничестве в данной области, который планируется принять по итогам Совета глав государств-членов ШОС в 2020 году", - говорится в сообщении ведомства.

ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. Странами-наблюдателями в организации на данный момент являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.