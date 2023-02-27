В Польше считают, что предложения КНР по урегулированию на Украине могут быть путем к миру

По словам польского президента Анджея Дуды, "нельзя игнорировать такого крупного партнера и такой большой державы, как Китай"

ВАРШАВА, 24 февраля. /ТАСС/. Представленные Китаем предложения по урегулированию украинского кризиса и реакция властей в Киеве на этот шаг могут быть путем к миру. Такое мнение высказал в пятницу президент Польши Анджей Дуда в интервью радиостанции RMF.

"Это всегда может быть путем к миру", - сказал он, отвечая на вопрос о предложениях Китая и открытой позиции Украины на этот счет. "Я считаю разумным, что президент [Украины Владимир] Зеленский и власти Украины так себя ведут. Нельзя игнорировать такого крупного партнера и такой большой державы, как Китай", - указал Дуда.

Ранее МИД КНР опубликовал документ с предложениями по политическому урегулированию украинского кризиса. Он включают в себя 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня и боевых действий, уважению законных интересов и озабоченностей всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине, обмену военнопленными между Москвой и Киевом, а также прекращению введения любых односторонних санкций без соответствующего решения Совета Безопасности ООН.

23 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает положительным факт того, что Китай говорит об урегулировании между Украиной и Россией.