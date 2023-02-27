Шольц сообщил о помощи Украине со стороны ФРГ с февраля 2022 года в €14 млрд

По словам канцлера Германии, не поставки западного оружия затягивают войну

БЕРЛИН, 24 февраля. /ТАСС/. Сумма помощи, которую Германия оказала или гарантировала Украине с февраля 2022 года, исчисляется суммой в "более €14 млрд". Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в специальном послании, которое опубликовано в пятницу.

"Мы оказываем финансовую и гуманитарную поддержку, а также поддержку оружием, - сказал он. - Я понимаю, что некоторые беспокоятся по этому поводу, ставят наши решения под сомнение. Вот почему так важно придерживаться принципа, которым мы руководствовались с самого начала: все, что мы делаем, происходит в тесной координации с нашими партнерами и союзниками".

"И мы сделаем все, чтобы не было эскалации между Россией и НАТО", - добавил канцлер.

Шольц утверждал, что не поставки западного оружия затягивают войну. "Верно и обратное", - отметил он. По его словам, Россия "может положить конец этой войне".