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ТАСС

Медведев: всем хочется, чтобы победа в СВО была достигнута как можно скорее

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Источник изображения: Артем Геодакян/ ТАСС

Как заявил зампред Совета безопасности РФ, "этот день настанет"

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Россия победит в специальной военной операции, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

В пятницу в своем Telegram-канале он напомнил, что спецоперация идет уже год. "Победа будет достигнута", - подчеркнул он. "Всем нам хочется, чтобы это было как можно скорее. И этот день настанет. Мы вернем наши территории и надежно защитим наших людей, исстрадавшихся за годы геноцида и обстрелов", - добавил он.

Медведев ожидает, что после победного завершения СВО и тяжелых переговоров будет достигнуто "какое-то соглашение" без фундаментальных договоренностей.

"А что дальше? Дальше будут переговоры, которые, я уверен, станут тяжелыми и нервными. Прежде всего потому, что формальные участники переговоров со стороны нашего противника - одни, а фактические руководители - совсем другие", - написал политик.

По его словам, мотивы главных врагов РФ очевидны: "максимально ослабить Россию, надолго обескровить", поэтому они не заинтересованы в прекращении конфликта. "Но рано или поздно, по историческим законам, они сделают это. И тогда возникнет какое-то соглашение. Естественно, без фундаментальных договоренностей о реальных границах или о новом Хельсинкском пакте, обеспечивающем безопасность в Европе. Просто какое-то соглашение", - заключил Медведев. 

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Страны
Россия
Финляндия
Персоны
Медведев Дмитрий
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