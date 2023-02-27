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Военное обозрение

Отказ Запада принять мирный план Китая по Украине развяжет Пекину руки во многих вопросах

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Источник изображения: topwar.ru

Китай официально предложил план по мирному урегулированию вооруженного конфликта на Украине. Этот шаг Пекина уже вызвал заметное раздражение на Западе: более активное участие Китая в решении украинского вопроса США и Европе не нужно. Но и не вмешиваться Китаю резона нет.

Поддерживая оружием Тайвань, США и другие западные страны дали Китаю понять, что не уважают его как державу и не признают его формальный суверенитет над островом. В событиях на Украине и в действиях Запада по отношению к России Китай видит зеркальное отражение тайваньского вопроса, только в более жесткой форме. В Китае понимают, что на Украине сейчас решается, возможно, и будущее КНР тоже – если не как государства, то как крупного политического игрока глобального масштаба.

В связи с этим очень интересен вопрос, что произойдет, если Запад и Украина откажутся принимать мирный план Китая? На первый взгляд, не произойдет ничего. План, конечно, носит довольно обтекаемый характер, каких-то жестких требований к Западу и, тем более, угроз он не содержит. Но это ведь специфика китайского менталитета. Уже то, что этот план появился, что Ван И оперативно приехал в Москву в годовщину начала спецоперации говорит о том, что Китай «достала» сложившаяся ситуация и что он в принципе окончательно определился, на чьей стороне ему быть, пусть и не говорит об этом официально.

В качестве следующих действий Китая после отказа Запада принять его план можно прогнозировать, во-первых, начало более активной поддержки России. Отказ Запада принять мирный план Китая по Украине развяжет Пекину руки во многих вопросах.

Показывая себя как сторону конфликта, не желающую его завершения, Запад фактически дает пример и другим странам на подобное поведение. Например, Пекин сможет передавать России боеприпасы советского производства, которые в огромном количестве находятся на складах Народно-освободительной армии Китая.

Во-вторых, Китай может пойти по пути ужесточения собственной торговой политики в отношении западных стран, в том числе и вводя соответствующие санкции.

Но самое интересное – тайваньский вопрос. Скорее всего, Китай активизирует подготовку к операции по установлению контроля над Тайванем. Пекин и сейчас готовится к этому мероприятию, что особенно и не скрывает, но в случае демонстративного отказа Запада принимать мирный план по Украине эта подготовка может ускориться, а сама операция – начаться раньше, чем предполагалось прежде.

Американские аналитики называли 2027 год предположительным началом спецоперации Китая на Тайване, но временные границы могут сместиться. Тем более, что Запад ускоренно расходует свои арсеналы на Украине, и сейчас ему вести борьбу на два фронта будет куда сложнее.

Не случайно в США уже все громче раздаются голоса о необходимости «бросить» Украину и сосредоточиться на ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ведь потеря Тайваня в качестве партнера и сателлита будет для США куда более страшным ударом во всех отношениях – от политики до экономики, чем даже полное падение киевского режима.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Тайвань
Украина
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