Войти
ТАСС

Блинкен: США получили данные о том, что КНР рассматривает возможность оказания помощи РФ

154
0
0
Госсекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: Сергей Карпухин/ ТАСС

Китай до сих пор не предоставлял России вооружения и не помогал в "систематическом уклонении от санкций", отметил госсекретарь США

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Вашингтонская администрация располагает информацией, которая якобы указывает на то, что Китай рассматривает возможность оказания военной помощи России, а также содействия в уклонении от санкций, США и другие страны призывают Пекин этого не делать. Такую версию изложил госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг на конференции, организованной журналом The Atlantic.

Руководитель американского внешнеполитического ведомства отметил, что Китай до сих пор не предоставлял России вооружения и не помогал в "систематическом уклонении от санкций". "В течение последних пары месяцев мы получили информацию, которая убедительно свидетельствует о том, что Китай теперь рассматривает возможность делать это", - утверждал Блинкен.

Госсекретарь отметил, что "это было одной из причин" проведения им встречи с главой канцелярии комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам, членом Политбюро Ван И. Как сообщил Блинкен, на встрече заявил Ван И об "озабоченности" американской стороны и предупредил, что в отношениях между США и Китаем может возникнуть "серьезная проблема". Госсекретарь заверил, что и "многие другие страны" обращаются к Китаю с призывом не оказывать РФ такой помощи. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Похожие новости
17.11.2021
Кулеба: Россия хочет «разрушить» Европу мигрантами в Беларуси и военным усилением на Украине (Daily Mirror, Великобритания)
23.11.2020
Чжунго цзюньван (Китай): гонка вооружений между США и Россией сосредоточена на ракетной области
11.12.2019
Печат (Сербия): жонглирование национальными интересами
25.02.2019
The New York Times: вы готовы умереть за Европу? Ответ дают солдаты двунационального батальона
02.08.2017
Угроза или повод: белорусский взгляд на учения "Запад-2017"
25.12.2013
Белые пятна нашей «Белой книги»
28.04.2009
Ситуация с КНДР не должна быть предлогом для создания военных блоков и ПРО - Лавров
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.02 03:10
  • 227
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 24.02 02:44
  • 45291
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.02 01:06
  • 1
Генеральным директором станкостроительного холдинга «СТАН» стал Борис Богатырев
  • 23.02 21:37
  • 3
Послание Путина ФС. Что это было?
  • 23.02 17:18
  • 2
AM General выбрана новым поставщиком ББМ JLTV для ВС США
  • 23.02 13:44
  • 21
Сухопутный линкор.
  • 23.02 13:02
  • 1
CyberBoat 330: надводный дрон из Питера
  • 23.02 01:19
  • 0
JB for Just Business
  • 22.02 19:40
  • 1
Минобороны согласовало график подготовки тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» к испытаниям
  • 22.02 19:36
  • 1
На верфи ADSB будут построены корветы BR71 MK.2 для ВМС Анголы
  • 22.02 18:30
  • 1
"Калашников" представил на IDEX-2023 новую динамическую защиту для БМП-3
  • 22.02 18:19
  • 1
Путин оценил уровень оснащения ядерных сил сдерживания
  • 22.02 17:03
  • 1
Борис Джонсон и Лиз Трасс заявили, что Великобритания должна передать Киеву истребители
  • 22.02 16:49
  • 1
Рим может поставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия
  • 22.02 13:24
  • 1
«Могут быть созданы ударные группировки". В Минске оценили угрозы со стороны НАТО и Киева