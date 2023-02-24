Блинкен: США получили данные о том, что КНР рассматривает возможность оказания помощи РФ

Китай до сих пор не предоставлял России вооружения и не помогал в "систематическом уклонении от санкций", отметил госсекретарь США

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Вашингтонская администрация располагает информацией, которая якобы указывает на то, что Китай рассматривает возможность оказания военной помощи России, а также содействия в уклонении от санкций, США и другие страны призывают Пекин этого не делать. Такую версию изложил госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг на конференции, организованной журналом The Atlantic.

Руководитель американского внешнеполитического ведомства отметил, что Китай до сих пор не предоставлял России вооружения и не помогал в "систематическом уклонении от санкций". "В течение последних пары месяцев мы получили информацию, которая убедительно свидетельствует о том, что Китай теперь рассматривает возможность делать это", - утверждал Блинкен.

Госсекретарь отметил, что "это было одной из причин" проведения им встречи с главой канцелярии комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам, членом Политбюро Ван И. Как сообщил Блинкен, на встрече заявил Ван И об "озабоченности" американской стороны и предупредил, что в отношениях между США и Китаем может возникнуть "серьезная проблема". Госсекретарь заверил, что и "многие другие страны" обращаются к Китаю с призывом не оказывать РФ такой помощи.