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Военное обозрение

Глава ВМС США: Мы не поспеваем за строительством военных кораблей в Китае

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Источник изображения: topwar.ru

В США продолжают всё больше говорить об угрозе со стороны Китая. На этот раз об усиливающемся китайском военном флоте, несущем угрозу Соединённым Штатам, заявил глава ВМС страны Карлос Дель Торо.

Мы не поспеваем за строительством военных кораблей в Китае. Сейчас у них более крупный флот, они развертывают его по всему миру

— сказал Дель Торо.

Он также обвинил Китай в попытках нарушить морской суверенитет и экономическое благополучие союзников США в разных точках мира. При этом высокопоставленные американские чиновники, как всегда, забывают о том, сколько раз сами нарушали суверенитет других стран.

По словам Дель Торо, чтобы противостоять китайской угрозе, Америке нужно увеличить флот как по количеству, так и по качеству. Глава ВМС США отметил, что в ближайшие годы военно-морские силы Китая могут достичь 400 кораблей, по сравнению с нынешними 340. И это при том, что американский флот насчитывает менее 300 кораблей.

Согласно опубликованному в прошлом году плану, ВМС США намерены достичь цифры в 350 кораблей к 2045 году, что все же намного меньше, чем прогнозируемое увеличение флота Китая.

При этом отмечается, что на определённый срок флот США даже уменьшится из-за списания старых кораблей и судов поддержки.

Одной из причин такого отставания Дель Торо назвал нехватку производственных мощностей в стране. По его словам, в Китае больше верфей для строительства военно-морских судов и некоторые из них имеют мощности больше американских.

Кроме того, большой проблемой является нехватка квалифицированной рабочей силы на этих верфях, считает глава ВМС США. В этом плане Китай не испытывает затруднений, так как он свободен от всякого рода правил, которые связывают руки американцам, отметил чиновник. О каких "правилах, связывающих руки" идёт речь, не сообщается.

Дель Торо всё же нашёл и преимущество американского флота перед китайским. По его мнению, этим преимуществом являются американские кораблестроители и моряки, которые превосходят китайских в интеллектуальном плане, что делает флот США «более современным, более боеспособным и более смертоносным», чем у Китая.

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Страны
Китай
США
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