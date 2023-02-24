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ТАСС

Казахстан заявил об усилении подготовки операторов БПЛА на фоне конфликта на Украине

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БПЛА "Шагала"
БПЛА "Шагала" (Казахстан).
Источник изображения: 24.kz

В минобороны республики отметили, что анализируют ход боевых действий в зоне СВО

АСТАНА, 23 февраля. /ТАСС/. Министерство обороны Казахстана, проанализировав особенности вооруженного конфликта на Украине, активизировало подготовку операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и военнослужащих артиллерийских подразделений. Об этом сообщил в четверг журналистам заместитель министра обороны республики Султан Камалетдинов.

"Вооруженные силы всех государств, естественно, осуществляют анализ, наблюдают за ходом боевых действий. Делаются соответствующие выводы. Не бывает вооруженных конфликтов, похожих друг на друга, у каждого есть свои особенности. Поэтому мы анализируем, смотрим, делаем соответствующие выводы, вносим поправки в программу боевой подготовки", - сказал он.

По его словам, в частности, в казахстанской армии стали интенсивней готовить операторов беспилотных летательных аппаратов. "Потому что этот вооруженный конфликт показывает, что беспилотники применяются активно как в разведывательной деятельности, так и в ударной", - пояснил он.

В качестве еще одного примера Камалетдинов привел артиллерийские войска. "Применение ракетных войск артиллерии стало наиболее массовым, а также особенностью в ходе боевой подготовки", - добавил замглавы казахстанского Минобороны. 

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Страны
Казахстан
Украина
Проекты
БПЛА
Военные учения
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