Пентагон предупредил Китай о последствиях в случае углубления отношений с Россией

В Вашингтоне прокомментировали визит в Москву главы канцелярии Комиссии ЦК Коммунистической партии КНР по иностранным делам, члена Политбюро Ван И

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Китай столкнется с последствиями, если будет укреплять отношения с Россией. Об этом заявила в среду на регулярном брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

В свете визита в РФ главы канцелярии Комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам, члена Политбюро Ван И у нее спросили, обеспокоен ли Пентагон укреплением связей между Россией и КНР. "Это суверенные страны, которые могут принимать свои суверенные решения, мы ясно дали понять <...>, что для Китая, без сомнений, будут последствия, если он станет углублять свои отношения с Россией", - ответила Сингх.

При этом она отметила, что на данный момент власти США "не видели, чтобы они (власти КНР - прим. ТАСС) предоставляли РФ летальную [военную] помощь" для ее использования на Украине. "Но они также не сняли этот вопрос с повестки", - добавила представитель американского военного ведомства.

Позднее она отказалась уточнить, о каких последствиях будет идти речь в случае оказания Китаем военной помощи Москве. "Я не хочу забегать вперед и прогнозировать какие-либо из этих последствий, мы ясно изложили свою позицию как публично, так и в частном порядке", - сказала она.

В конце брифинга один из журналистов также поинтересовался, есть ли у Вашингтона "какие-либо стратегии для привлечения Китая на свою сторону". "Мы четко высказывались по поводу наших отношений. Мы приветствуем открытые линии связи. <...> Я думаю, стимул [для Пекина] здесь в том, чтобы быть на стороне многих союзников и партнеров США, которые поддерживают Украину. <...> Есть одна сторона, которая нуждается в поддержке и помощи мира, именно поэтому мы решительно поддерживаем Украину", - утверждала в ответ Сингх.